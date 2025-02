PF e CGU fazem buscas em empresa que teria fraudado licitações e mira contrato firmado com a própria PF

Policiais federais na porta da empresa R7 Facilities, em Brasília — Foto: TV Globo/Reprodução

Grupo usou dados falsos para obter benefícios fiscais e ofertar preço menor, além de usar ‘laranjas’ para ocultar donos, diz PF. Investigados têm ‘dezenas’ de contratos com o governo.

Policiais federais, com o apoio da Controladoria-Geral da União (CGU), cumprem mandados no Distrito Federal nesta terça-feira (11) contra um grupo de empresas suspeito de ter agido para fraudar licitações.

A TV Globo apurou que o principal alvo é a empresa R7 Facilities (veja detalhes abaixo). Imagens mostram equipes da PF na porta da sede, no Setor de Indústrias e Abastecimento (SIA).

Dois homens foram presos em flagrante por posse ilegal de arma de fogo.

Com o ex-deputado distrital Carlos Tabanez (MDB), sócio da empresa, a PF encontrou dois revólveres .38. Com o outro homem, havia uma pistola .380.

Segundo a PF, as investigações começaram em abril do ano passado e indicam que as firmas:

A investigação, segundo a PF, mira “dezenas de contratos vigentes com a Administração Pública, incluindo um contrato com a própria Polícia Federal”.

Os mandados desta terça apuram, justamente, o contrato da R7 com a Polícia Federal para a prestação de serviços terceirizados.

Os mandados foram autorizados pelo juiz federal Marcelo Gentil Monteiro, da 12ª Vara Federal Criminal do DF.

Benefícios irregulares e uso de ‘laranjas’

A principal empresa investigada, segundo apurou a TV Globo, é a R7 Facilities – que venceu uma concorrência recente, de R$ 321 milhões, para prestar serviços gerais ao governo federal.

A licitação previa a contratação de 1.216 funcionários terceirizados por um período de três anos, e era a maior concorrência já feita para esse tipo de serviço.

O Ministério da Gestão e Inovação, no entanto, desclassificou a R7 da competição apontando dois fatores:

A R7 também é investigada pelo Tribunal de Contas da União (TCU) por, supostamente, estar registrada em nome de “laranjas”.

Essa investigação foi aberta em 2024, após presos fugirem do presídio de segurança máxima de Mossoró (RN). A R7 prestava serviços de manutenção para a unidade e, após a fuga, os contratos envolvendo o presídio foram reexaminados.

Fonte: Por Fábio Amato, Márcio Falcão, Isabela Camargo. TV Globo e GloboNews e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 11/02/2025/14:59:47

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com