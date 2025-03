Atriz da Globo é atacada por cinco cães durante gravação

Foto: Reprodução | Segundo a atriz, os animais surgiram de repente e a atacaram, impedindo sua fuga. “Eu simplesmente fui fazer uma gravação hoje correndo na Praça de Araçatiba, aqui em Maricá

A atriz Leticia Salles passou por um momento de tensão na manhã da última quinta-feira, 20, ao ser atacada por cinco cachorros de rua enquanto realizava uma gravação na Praça de Araçatiba, em Maricá, no Rio de Janeiro.

Conhecida por dar vida a Filó na primeira fase de Pantanal, Érika em Vai na Fé, e Zélia Noronha em No Rancho Fundo, a atriz compartilhou a experiência nas redes sociais e cobrou ação das autoridades para evitar novos incidentes.

Segundo a atriz, os animais surgiram de repente e a atacaram, impedindo sua fuga. “Eu simplesmente fui fazer uma gravação hoje correndo na Praça de Araçatiba, aqui em Maricá. Do nada, cinco cachorros de rua enormes me atacaram e eu não consegui sair”, relatou. Leticia teve ferimentos e precisou buscar atendimento médico – ela recebeu vacina antirrábica e curativos.

Nesta sexta-feira, 21, a atriz fez um novo pronunciamento, atualizando seu estado de saúde e reforçando a gravidade da situação. “Passando pra dizer que tô ótima, vacinada, medicada. Ontem, postei isso de forma superdescontraída porque é assim que tento levar minha vida. Mas o que aconteceu foi uma coisa muito séria”, afirmou. Leticia descreveu o ataque como uma “nuvem de cachorros” vindo em sua direção e contou que sua primeira reação foi parar de correr.

A artista também revelou ter descoberto outros casos semelhantes e pediu providências. “Depois de conversar com médicos e enfermeiros, percebi que isso é uma situação recorrente. E tem situações muito mais graves que a minha. Teve relatos de criança que chegou lá sem a pele, desfigurada. O que está faltando para isso ser resolvido?”, questionou. Para ela, os cães não devem ser culpabilizados, mas precisam ser retirados da área e encaminhados a um local apropriado.

