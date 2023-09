PF e MP fazem operação em residências da cúpula da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas

Sede do Ministério Público do Estado do Amazonas em Manaus — Foto: Divulgação /MPE-AM

Operação Comboio ocorre de forma simultânea em dois municípios do Amazonas e em São Paulo.

A Polícia Federal e o Ministério Público do Estado do Amazonas (MPAM) deflagraram uma operação de combate a irregularidades na Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM). Na manhã desta terça-feira (29), foram cumpridos mandados em residências da alta cúpula da pasta.

(CORREÇÃO: O g1 errou ao informar que um delegado era alvo da operação. Na verdade, o agente investigado é um comissário. A informação foi corrigida às 12h58 desta quarta-feira (30).

Secretário de Segurança Pública do Amazonas é alvo de operação do MP e PF

Em nota, o Governo do Amazonas disse que que está colaborando com as investigações.

A Operação Comboio ocorre de forma simultânea em dois municípios do Amazonas e em São Paulo. “O objetivo da operação é investigar possíveis irregularidades na Secretaria de Segurança Pública (SSP)”, informou o Ministério Público.

De acordo com o MP, as equipes estão fazendo buscas tanto nas dependências da SSP, que tem sede na Zona Norte de Manaus, quanto nas residências de servidores e membros da alta cúpula da pasta.

“A ação está em andamento e visa reunir provas e documentos relacionados a supostas práticas ilícitas”, disse o órgão.

O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO) do MPAM conduz a operação com apoio do GAECO-MPSP.

Secretário

O secretário de Segurança Pública do Amazonas, Carlos Alberto Mansur, é um dos alvos da Operação Comboio.

A Rede Amazônica apurou que o secretário chegou a ser preso por porte ilegal de arma de fogo, mas foi liberado após pagar fiança.

Além do secretário, outras cinco pessoas foram alvo da operação. Na lista, estão dois capitães, um comissário, um coronel e Victor Mansur, filho do secretário.

O Governo do Estado disse, em nota, que não compactua com nenhum tipo de desvio de conduta dos seus servidores. “Todas as providências necessárias serão tomadas”, afirma o texto.

Fonte: g1 AM/ Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 03/09/2023/08:56:10

