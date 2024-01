Mega-assalto em rodovia de SP termina com três suspeitos mortos e 15 presos

Equipes das polícias Militar e Civil foram acionadas após uma denúncia de roubo de carga. No momento da chegada dos agentes, os homens faziam a transferência da carga para outro veículo, segundo a SSP. A operação teve início na manhã de terça-feira.

Na chegada ao local, a polícia entrou em confronto com homens armados, segundo a SSP. Um deles foi baleado e encaminhado pelo Corpo de Bombeiros a um hospital local onde permaneceu sob observação da PM.

Após a dispersão dos suspeitos, a polícia entrou em novo confronto e baleou três homens armados, que morreram, de acordo com a versão dos agentes. Enquanto fugiam, sete suspeitos foram presos e identificados. Outros sete foram capturados na mesma região. Nenhum policial foi ferido.

Em um patrulhamento posterior, policiais militares do TOR (Tático Ostensivo Rodoviário) abordaram mais dois indivíduos. Eles também estariam envolvidos na ocorrência, de acordo com a polícia.

Os detidos estão à disposição da Justiça, e os menores foram encaminhados para a Vara da Infância e Juventude. As armas apreendidas foram enviadas para perícia.

A carga de cigarros, avaliada em R$ 7,2 milhões, foi apreendida e devolvida.

Fonte: UOL com fotos e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 24/01/2024/18:46:58

