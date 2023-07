PF evacua prédio de ministério de Alckmin por suspeita de bomba

(Foto:Sérgio Lima/Poder360) – Mochila foi encontrada próximo ao edifício do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços

O esquadrão anti-bombas da PF (Polícia Federal) evacuou nesta 4ª feira (26.jul.2023) o prédio do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, comandado pelo vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), por suspeita de bomba. Uma mochila foi encontrada próxima ao edifício, na Esplanada dos Ministérios, em Brasília.

O vice-presidente e ministro da Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin (PSB), não estava no local no momento da evacuação. A Polícia Militar do Distrito Federal foi acionada às 11h20 por seguranças do ministério. Minutos depois, o grupo da PF chegou ao local e isolou o prédio.

Segundo apurou o Poder360, a mala teria sido deixada por um homem. Em cima do objeto, teria um bilhete escrito: “Agradecendo a Deus”. E, ao lado, teria um exemplar da Constituição.

Na tarde desta 4ª feira (26.jul) a Polícia Militar do Distrito Federal descartou a ameaça de bomba. Em nota, o MDIC afirmou que o prédio foi liberado para circulação de pessoas no início da tarde. Declarou que, depois de duas horas de procedimento de segurança, equipes do GSI (Gabinete de Segurança Institucional), da PF (Polícia Federal) e PM (Polícia Militar) do Distrito Federal encontram só roupas na mochila.

“Por volta das 11h desta quarta-feira equipes do GSI, em coordenação com a Policia Federal e a Policia Militar do DF, iniciaram procedimento preventivo de segurança no prédio do MDIC, na Esplanada dos Ministérios, depois que uma mala foi encontrada abandonada na parte externa dos fundos do prédio. Neste momento, o prédio está isolado e as equipes de segurança investigam o conteúdo da mala e fazem a varredura dos andares. O vice-presidente e ministro Geraldo Alckmin encontra-se em um evento no Palácio do Planalto, onde deve permanecer o resto do dia”.

