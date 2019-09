Correios anunciam greve por tempo indeterminado

Decisão foi tomada durante assembleias realizadas em vários cantos do país nesta terça-feira (10) | Foto:Reprodução/Findect

A partir das 22h desta terça-feira (10), os funcionários dos Correios entram em greve por tempo indeterminado em todo o Brasil. A decisão foi tomada durante as assembleias realizadas em vários cantos do país com o objetivo de marcar posição contra a proposta de privatização da empresa atualmente defendida pelo governo federal.

Em nota, a Federação Interestadual dos Sindicatos dos Trabalhadores e Trabalhadoras dos Correios (Findect) afirmou que isso vai “reduzir radicalmente salários e benefícios” e “entregar o setor postal a empresários loucos por lucro”.

“A direção da ECT e o governo querem reduzir radicalmente salários e benefícios para diminuir custos e privatizar os Correios. Entregar o setor postal a empresários loucos por lucro. Jogar no lixo o atendimento a todos os cidadãos, a segurança nacional envolvida nas operações, a integração nacional promovida pelos Correios”, disse em nota.

De acordo com o comunicado do Sindicato, as assembleias foram realizadas em São Paulo, Rio de Janeiro, Bauru, Tocantins, Maranhão “e na maioria dos Estados do país”.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...