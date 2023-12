PF faz megaoperação contra contrabando bilionário de grãos e mira ‘reis da soja’

Também foram executadas medidas de bloqueio de contas bancárias vinculadas a pessoas físicas e jurídicas, num total de aproximadamente R$ 58 milhões, e sequestro e arresto de automóveis e imóveis de luxo e de uma aeronave — Foto: Divulgação/Polícia Federal

PF prende ‘reis da soja’ em operação contra contrabando. Eles movimentaram R$ 3,5 bilhões em cinco anos e usavam criptoativos para pagamento de fornecedores no exterior

A Polícia Federal (PF) deflagrou, na manhã desta terça-feira (5), uma operação para desmantelar organização criminosa responsável por esquema bilionário de contrabando de grãos, especialmente soja e milho, e agrotóxicos trazidos da Argentina para o Brasil por meio de portos clandestinos nas margens do Rio Uruguai. O grupo movimentou cerca de R$ 3,5 bilhões em cinco anos e usava criptoativos para pagamento de fornecedores no exterior.

Mais de 200 policiais federais foram mobilizados para cumprir 59 mandados de busca e apreensão, além de 16 mandados de prisão – a maioria no Rio Grande do Sul. Também são executadas medidas de bloqueio de contas bancárias vinculadas a pessoas físicas e jurídicas, num total de aproximadamente R$ 58 milhões, e sequestro e arresto de automóveis, imóveis de luxo e de uma aeronave com valor estimado em R$ 3,6 milhões.

As investigações, que começaram em 2022, concluíram que a organização criminosa é formada por três núcleos que atuavam de forma coordenada entre os detentores dos portos clandestinos, os beneficiários e revendedores das mercadorias contrabandeadas e os operadores financeiros. Nesse período, foram apreendidas 171 toneladas de soja, farelo de soja e milho; presas 11 pessoas em flagrante; e apreendidos caminhões, automóveis, vinhos e agrotóxicos.

Grupo usava doleiros, empresas de fachada e criptomoedas

Por meio de doleiros, o grupo realizava diversas operações cambiais ilegais para burlar a Receita Federal e pagar fornecedores da mercadoria no exterior escapando de fiscalização e impostos. Duas das empresas usadas com esse propósito adquiriram R$ 1,2 bilhões em criptoativos. “O volume de mercadorias internalizadas, aliada aos valores empregados para evasão de divisas e lavagem de capitais permitiram à organização criminosa movimentar cifra superior a R$ 3,5 bilhões de reais nos últimos cinco anos”, diz a PF em nota.

“Toda a operação criminosa é amparada pela utilização de documentação fraudada, como notas de produtores rurais lançadas para justificar o grande volume de grãos contrabandeados comercializados ou emitidos por empresas de fachada”, completa. Confira os locais de atuação da PF nesta terça-feira e a quantidade de mandados cumpridos:

Mandados de prisão preventiva

Palmeira das Missões (RS) – 4

Mandados de prisão temporária

Cerro Grande (RS) – 1

Crissiumal (RS) – 1

Palmeira das Missões (RS) – 3

Santana do Livramento (RS) – 1

Tiradentes do Sul (RS) – 4

Três Passos (RS) – 2

Mandados de busca e apreensão

Cerro Grande (RS) – 3

Condor (RS) – 1

Crissiumal (RS) – 1

Horizontina (RS) – 1

Palmeira das Missões (RS) – 22

Rodeio Bonito (RS) – 1

Santana do Livramento (RS) – 4

Santo Ângelo (RS) – 1

Tiradentes do Sul (RS) – 9

Três Passos (RS) – 7

Tuparendi (RS) – 2

Itapema (SC) – 1

Itaí (SP) – 2

São Luís (MA) – 1

Palmas (TO) – 3

Fonte: O Tempo / e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 07/12/2023/14:01:40

