PF faz operação para desarticular fraudes na concessão de benefícios previdenciários no Pará

Polícia Federal deflagrou operação nesta quinta (10) em Belém e Salvaterra. — Foto: Divulgação/ Polícia Federal

Segundo a Polícia Federal, crime era praticado por servidor do INSS com a participação de funcionário dos Correios responsável pela emissão de CPF´s.

A Polícia Federal realiza nesta quinta-feira (10) a operação “Macedônia”, contra fraudes na concessão de benefícios previdenciários, em especial a concessão de Amparo Social ao Idoso. Estão sendo cumpridos quatro mandados de busca e apreensão, sendo dois em Belém e dois e Salvaterra, na ilha do Marajó.

De acordo com as investigações, o crime estaria sendo praticado por servidor do INSS com a participação de funcionário dos Correios responsável pela emissão de CPF´s. Por isso, dos locais de busca e apreensão, uma será realizada no INSS em Belém, e outra na agência dos Correios em Salvaterra.

A PF apurou que os suspeitos criavam CPF’ em nome de pessoas fictícias e também usavam RGs falsos para obter a concessão do benefício de forma irregular. A PF informou ainda que os investigados serão afastados de suas funções.

Os envolvidos responderão pelo crime de estelionato previdenciário, falsificação de documento público e particular, uso de documento falso, dentre outros.

Por G1 PA — Belém

