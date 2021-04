PF incinera quase uma tonelada de drogas apreendidas no Pará

(Foto:Reprodução) – Os entorpecentes, divididos entre cocaína e maconha, foram apreendidas entre 2020 e 2021 e foram destruídas após a devida autorização judicial

Quase uma tonelada de entorpecentes foram incinerados, nesta quinta-feira (29), pela Polícia Federal no Estado do Pará. As drogas, divididas entre cocaína e maconha, foram apreendidas entre 2020 e 2021 e foram destruídas após a devida autorização judicial.

A ação policial contou com um forte esquema de segurança física dos que participaram da força-tarefa. Em comunicado, a PF também ressaltou que seguiu as recomendações de saúde impostas pela pandemia do coronavírus, como o uso de Equipamentos de proteção individual (EPI’s) pelos agentes envolvidos e a adoção de medidas preventivas para evitar aglomerações.

A ação tem como objetivo a prevenção e a repressão ao tráfico de drogas e também promove as medidas de atuação da PF na semana antidrogas.

Por:Redação Integrada

