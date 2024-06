PF investiga crime ambiental em Castelo dos Sonhos:15 mil hectares desmatados, uma pessoa foi presa em Novo Progresso PA

Operação foi deflagrada nesta quarta-feira (26). — Foto: Polícia Federal (PF)

Operação contra desmatamento em área superior a 15 mil campos de futebol na Amazônia Legal bloqueia cerca de R$ 630 mi de investigados; uma pessoa foi presa em flagrante em Novo Progresso | PA

Durante a ação, deflagrada nesta quarta-feira (26) pela Polícia Federal (PF), uma pessoa foi presa em flagrante em Novo Progresso, no sudoeste do PA.

Para combater o desmatamento criminoso de mais de 15 mil hectares no centro da Amazônia Legal, a Polícia Federal (PF) deflagrou nesta quarta-feira (26) a operação “Surtur” no Pará e em Mato Grosso.

Segundo a corporação, também houve ordens de bloqueio em mais de R$ 630 milhões dos investigados. Todas as ordens foram expedidas pela Justiça Federal.

Durante a operação, uma pessoa foi presa em flagrante por posse ilegal de arma de fogo. Além disso, foram cumpridos oito mandados de busca e apreensão em Novo Progresso e Castelo dos Sonhos (distrito de Altamira), no sudoeste do Pará, e em Sinop, cidade do Mato Grosso.

As investigações identificaram que diversas fazendas próximas umas das outras, em nome de várias pessoas, tiveram as áreas florestais intensamente desmatadas, com característica de ação de desmate em bloco, ou seja, uma decisão em comum entre os posseiros, tendo em vista a dimensão e a rapidez dos desmatamentos.

A maior parte da área que foi desmatada ilegalmente foi, posteriormente, queimada, de acordo com a PF, que segue com as investigações e com a operação.

Fonte: g1 Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 26/06/2024/08:41:32

