PF investigará incêndio na casa de homem que morreu em frente ao STF

Imóvel de Francisco Wanderley Luiz pegou fogo na manhã deste domingo

A Polícia Federal (PF) vai investigar o incêndio no imóvel onde morava o homem-bomba Francisco Wanderley Luiz. A casa pegou fogo na manhã de domingo (17), em Rio do Sul, em Santa Catarina.

O caso deve ser incluído nas investigações sobre as explosões na Praça dos Três Poderes.

Segundo a Polícia Militar, a ex-esposa de Francisco é suspeita de atear fogo no local.

Daiane Dias ficou ferida na ocorrência e chegou a ser resgatada por um vizinho, que relatou à CNN que a mulher apresentava queimaduras pelo corpo quando foi retirada da casa. Ela foi levada a um hospital das proximidades com queimaduras de terceiro grau pelo corpo.

A Polícia Civil foi acionada para periciar o imóvel. Técnicos utilizam drones para captar imagens que serão utilizadas na investigação da ocorrência.

A Polícia Federal localizou no interior de Santa Catarina a ex-esposa de Francisco Wanderley Luiz, responsável pelo ataque bomba na Praça dos Três Poderes. Conversando com os policiais, ela afirmou que ele tinha “intencionado matar o ministro Alexandre de Moraes e qualquer outra pessoa presente no momento do ataque”.

A PF registrou essas informações de forma preliminar, e o ex-parceiro está sendo enviado para prestar um depoimento formal.

Segundo Daiane, Francisco teria conduzido pesquisas no Google para planejar o ataque, compartilhando pesquisas relacionadas ao ataque.

Francisco Wanderley Luiz, ex-candidato a vereador em 2020 pelo PL de Santa Catarina, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro tinha histórico de postagens com ameaças aos ministros do STF, políticos e outras figuras públicas nas redes sociais. A informação foi divulgada pela Agência Brasileira de Inteligência (ABIN), segundo apuramento do G1.

Além disso, a PF encontrou inscrições no espelho da casa ocupada por Francisco, no Distrito Federal, que se referiria aos acontecimentos de 8 de janeiro.

