Morre a jornalista e apresentadora Glória Maria, aos 73 anos

Glória foi diagnosticada com um câncer de pulmão (Foto:© Divulgação / TV Globo).

Morreu nesta quinta-feira (2), aos 73 anos, a jornalista e apresentadora Glória Maria, um dos ícones da Rede Globo. Glória estava internada, tratando um câncer de pulmão, mas a causa exata da morte ainda não foi divulgada. Glória deixa duas filhas, Maria e Laura.

De acordo com o jornal Extra, a jornalista estava afastada do “Globo Repórter” há mais de três meses, por conta do tratamento. O último programa apresentado por ela foi no dia 5 de agosto de 2022. Glória comandava o “Globo Repórter” desde 2010.

TV Globo divulga nota:

“É com muita tristeza que anunciamos a morte de nossa colega, a jornalista Glória Maria”, informou a TV Globo, em nota.

“Em 2019, Glória foi diagnosticada com um câncer de pulmão, tratado com sucesso com imunoterapia. Sofreu metástase no cérebro, tratada em cirurgia, também com êxito inicialmente”.

“Em meados do ano passado, Glória Maria começou uma nova fase do tratamento para combater novas metástases cerebrais que, infelizmente, deixou de fazer efeito nos últimos dias, e Glória morreu esta manhã, no Hospital Copa Star, na Zona Sul do Rio.”

Carreira na televisão

Na Globo desde 1971, a carioca foi a primeira repórter a entrar ao vivo e, em cores, no Jornal Nacional. De 1998 a 2007, apresentou o Fantástico e, desde 2010, integrava a equipe do Globo Repórter.(Com informações do Notícias ao Minuto Brasil).

Jornal Folha do Progresso em 02/02/2023/11:28:31

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...