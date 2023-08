Esposa de fazendeiro que morreu com o filho em avião é encontrada morta

A mulher foi socorrida pelos bombeiros para a Santa Casa de Campo Grande por volta das 14h.

Morreu na tarde desta terça-feira (1º) a companheira do pecuarista e piloto Garon Maia e madrasta do filho dele, vítimas de um acidente com avião bimotor no sábado (29).

A polícia foi acionada pela família de Ana Paula Pridonik, 27. Ela foi encontrada com um ferimento por arma de fogo e levada ao hospital, mas não resistiu e morreu.

A mulher foi socorrida pelos bombeiros para a Santa Casa de Campo Grande por volta das 14h. Segundo a polícia, a jovem teria utilizado uma arma que estava registrada em nome do marido e disparou na cabeça.

ACIDENTE DE AVIÃO

O avião bimotor no qual estavam Garon e o filho caiu em uma área de mata fechada na divisa entre Rondônia e Mato Grosso. Os destroços foram encontrados na manhã de domingo (30).

A aeronave saiu de uma fazenda em Nova Conquista, na região de Vilhena (RO), e parou no Aeroporto de Vilhena para abastecer.

Ao decolar do aeroporto no sábado, desapareceu do radar minutos depois. Segundo a Anac (Agência Nacional de Aviação Civil), o avião é um Beechcraft Baron G58, fabricado em 2011. As causas do acidente serão investigadas.

Os corpos de pai e filho foram sepultados também nesta terça, em Campo Grande. O enterro aconteceu no Cemitério Parque das Primaveras e reuniu uma multidão, com homenagens de amigos e familiares aos dois.

CENTRO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA

Caso você esteja pensando em cometer suicídio, procure ajuda especializada como o CVV (Centro de Valorização da Vida) e os CAPS (Centros de Atenção Psicossocial) da sua cidade.

O CVV funciona 24 horas por dia (inclusive aos feriados) pelo telefone 188, e também atende por e-mail, chat e pessoalmente.

São mais de 120 postos de atendimento em todo o Brasil.

