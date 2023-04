PF mira grupo suspeito de movimentar mais de R$ 30 milhões com compra e venda de ouro ilegal da Terra Yanomami

Imagem ilustrativa mostra ouro apreendido com garimpeiros na Terra Yanomami — Foto: Ibama/Divulgação

Grupo é invetigado por usar empresas de fachada para movimentar valores da venda ilegal do ouro. Alvos são suspeitos de intermediar comércio do minério.

A Polícia Federal deflagrou na manhã desta terça-feira (25) a operação Ponte de Ouro, com o objetivo de investigar suspeitos intermediar a compra de ouro extraído ilegalmente da Terra Indígena Yanomami (TIY).

São cumpridos 8 mandados de busca e apreensão, além do bloqueio de bens, expedidos pela 4ª Vara Federal Criminal da Justiça Federal em Roraima.

As investigações tiveram início após garimpeiros ilegais terem sido presos pelo exército em 2020 na TIY e conduzidos à PF, quando informaram para quem vendiam o ouro extraído ilicitamente da área.

O inquérito policial aponta que o grupo teria movimentado mais de R$ 30 milhões em 4 anos, e, através de empresas de fachada ou com atividades regulares sem relação com a mineração, receberiam valores de diversos estados do país.

Para evitar levantar suspeitas, os envolvidos sao suspeitos de sacar os grandes valores de forma fracionada.

Fonte e Publicado Por:Jornal Folha do Progresso em 25/04/2023/16:24:45 Com informações do tapajosnoticias.com.br.

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...