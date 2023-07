Paraense leva prêmio da Mega-Sena de R$ 44 milhões

Uma aposta de Belém foi a grande vencedora do último concurso da Mega-Sena e ganhou mais de R$ 44 milhões – (foto:Reprodução)

Paraense é o novo milionário do Brasil

O resultado do concurso 2607 da Mega-Sena saiu neste sábado (1º) e um paraense foi o grande sortudo e está milionário.

De acordo com o site da Caixa Econômica Federa, responsável pela Mega-Sena, uma aposta de Belém acertou os seis números sorteados e ganhou a bolada de R$ 44,3 milhões.

A identidade dos ganhadores é mantida em sigilo e ainda não foi divulgado mais detalhes sobre a lotérica que o apostador jogou.

Além do paraense, outras 111 pessoas acertaram cinco números e vão receber mais de R$ 35 mil. Já 6.591 apostadores, conseguiram acertar quatro e ganharam pouco mais de R$ 856,00.

Qual número foi sorteado?

Os números da Mega-Sena sorteados nesse sábado (1º) foram: 07,11,25,51,57,60

Como apostar

Para fazer uma aposta na Mega-Sena, o jogador pode ir até uma Lotérica ou fazer o jogo, marcando os seis números, por meio do site das Loterias Caixas.

Como receber o prêmio

É possível receber o prêmio da Mega-Sena em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da CAIXA. Caso o prêmio seja superior a R$ 2.112,00, o pagamento pode ser realizado somente nas agências da CAIXA, com a apresentação de comprovante de identidade, CPF e recibo original da aposta premiada.

Valores iguais ou acima de R$ 10.000,00 são pagos no prazo mínimo de dois dias úteis a partir de sua apresentação em uma agência da CAIXA.

