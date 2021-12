PF prende 4 pessoas por contrabando em Belém; bando transportava mais de 400 caixas de cigarros estrangeiros

Carga continha 430 caixas de cigarros oriundos do Suriname. — Foto: Ascom PF/PA

Mercadoria foi encontrada em uma embarcação, conduzida até um porto da capital. Se confirmado o crime, penas somadas podem chegar a 8 anos de prisão.

Quatro pessoas foram presas pela Polícia Federal em Belém neste domingo (5). Com o grupo foram encontradas aproximadamente 430 caixas de cigarros oriundos do Suriname.

A autuação ocorreu durante patrulha de rotina. A mercadoria estava em uma embarcação, que chamou atenção e foi abordada pelos policiais federais pela grande quantidade de mercadoria transportada.

Os tripulantes da embarcação foram presos em flagrante e autuados pelos crimes de contrabando e associação criminosa. Se confirmada a hipótese criminal, as penas somadas podem chegar a 8 anos de prisão.

A ação contou com apoio do Grupo de Pronta Intervenção do Pará GPI/PA e do Grupo Especial de Polícia Marítima – GEPOM/PA.

Por g1 Pará — Belém

06/12/2021 06h57

