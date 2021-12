Carreata aconteceu na manhã deste domingo (5) saindo de Mojui até Santarém — Foto: Amarildo Gonçalves/TV Tapajós

Católicos homenageiam N. Srª da Conceição na 27ª Caminhada de Fé com Maria pelo segundo ano em formato de carreata

Trajeto iniciou às 6h da manhã deste domingo (5) com saída do Campo Nogueirão em Mojui dos Campos e chegada na Praça da Matriz em Santarém.

Foi realizada na manhã deste domingo (5) a 27ª edição da Caminhada de Fé com Maria e pelo segundo ano consecutivo a programação teve que sofrer alterações, por conta da pandemia. O trajeto foi feito no formado de carreata.

O percurso iniciou as 6h da manhã com saída do Campo Nogueirão em Mojui dos Campos e foi concluído por volta das 9h na Praça da Matriz na avenida Tapajós em Santarém.

Na chegada uma missa foi celebrada pelo Arcebispo Metropolitano de Santarém, Dom Irineu Roman. A imagem de Nossa Senhora da Conceição foi conduzida em uma viatura da Polícia Rodoviária Federal.

Órgãos de segurança atuaram em todo o trajeto, para garantir a segurança de todos os envolvidos na programação que faz parte das Festividades de Nossa Senhora da Conceição.

05/12/2021 12h27

