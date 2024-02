PF prende norte-americana com relógios de luxo e R$ 1 milhão em iPhones no aeroporto de Belém

Policial militar do Piauí e motorista, que esperavam no estacionamento, também foram presos. Materiais de última geração foram importados de maneira irregular, segundo as investigações.

A Polícia Federal prendeu uma mulher norte-americana, um policial militar do Piauí e um motorista no aeroporto de Belém nesta segunda-feira (5).

Eles foram detidos por desvios de mercadorias ao serem flagrados com “uma grande quantidade de produtos eletrônicos de última geração, ainda não contabilizada, mas estimada em R$ 3 milhões”, segundo a PF.

Os materiais eram dos Estados Unidos, estavam em quatro malas e foram importados de maneira irregular, sem pagamentos de impostos, segundo a PF.

“Só de Iphone 15 Pro Max, foi quase R$ 1 milhão. Também havia Macbook, Apple Watch Ultra 2, fones de ouvido, canetas Ipad, dezenas de Iphones recondicionados de gerações anteriores, mais de 20 relógios de luxo”, diz a PF.

Uma caminhonete, que seria usada para transportar os produtos, também foi apreendida.

A apreensão ocorreu após suspeita de uma passageira que saiu de Fort Lauderdale, nos Estados Unidos. O raio-x mostrou os eletrônicos.

Dois homens, um motorista e um polilicial militar lotado no Piauí estavam esperando a mulher no aeroporto, segundo a PF. Os três três presos foram levados para Superintendência da Polícia Federal no Pará. Os materiais foram levados para o mesmo local.

Fonte: G1 Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 05/02/2024/12:34:58

