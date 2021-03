Acidente envolvendo carro de luxo deixa três mortos no Pará

(Foto:Reprodução) – O empresário Diego Souza Bracche, de 33 anos, e outras duas pessoas morreram em um grave acidente na rodovia BR-155, próximo ao município de Eldorado dos Carajás, sudeste do Pará.

Ele conduzia um veículo Porsche Cayenne, que capotou diversas vezes e saiu da pista

O acidente ocorreu na tarde de sábado (6). Os corpos das vítimas foram arremessados dos veículos. Uma das vítimas foi identificada como Rosângela Santos Araújo, de 28 anos. Ela morreu no local do acidente.

Segundo testemunhas, o empresário saiu de Marabá com destino a Parauapebas, mas perdeu o controle do veículo no momento do acidente.

O Centro de Perícias Renato Chaves, em Marabá, fez a remoção dos corpos. As causas do acidente ainda serão investigadas.

Fonte: G1 PA

