PF prende pichadora de ‘perdeu, mané’ e busca homem que furtou bola de Neymar em nova operação

A Polícia Federal prendeu 12 dos 32 alvos de mandados de prisão preventiva na oitava fase da operação Lesa Pátria, deflagrada nesta sexta-feira (17) para identificar manifestantes que participaram ou financiaram os atos golpistas de 8 de janeiro, em Brasília. Entre os presos estão Débora Rodrigues dos Santos e Nelson Ribeiro Fonseca Junior.

A bolsonarista Debora Rodrigues dos Santos, que foi localizada e presa em Paulínia (SP), é apontada como a mulher flagrada pichando a estátua da Justiça. A frase é uma referência à resposta que o ministro Luís Roberto Barroso deu após ser hostilizado por bolsonaristas.

Já Nelson Ribeiro Fonseca Junior, de 31 anos, também é alvo de busca na nova fase da operação da PF. Ele confessou à Polícia Militar de Sorocaba, durante um patrulhamento de rotina, que furtou no dia 8 de janeiro uma bola autografada pelo jogador Neymar que ficava exposta no Congresso Nacional. A bola ficava no Salão Verde da Casa, mas, após os atos golpistas, ficou desaparecido por 20 dias, até ser encontrado em Sorocaba, no interior de São Paulo, localizado a quase mil quilômetros de distância de Brasília.

A bola foi um presente da delegação de jogadores do Santos Futebol Clube ao ex-deputado e ex-presidente da Câmara Marco Maia (PT-RS), durante sessão solene em comemoração ao centenário do clube, realizada em 10 de abril de 2012.

Nesta sexta-feira (17), também estão sendo cumpridos 46 mandados de busca e apreensão e 32 mandados de prisão preventiva nos estados da Bahia, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Paraná, Rondônia, Rio Grande do Sul, São Paulo e no Distrito Federal.

De acordo com a PF, os fatos apurados na oitava fase da Operação Lesa Pátria “constituem, em tese, os crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, associação criminosa, incitação ao crime, destruição e deterioração ou inutilização de bem especialmente protegido”.

