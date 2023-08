PF prende suspeito de envolvimento com carga de droga em avião da Igreja Quadrangular no Pará

(Foto:Divulgação/PF) – Foi preso temporariamente, em Belém, um segundo suspeito de participar do carregamento de quase 300 KG de skunk – substância conhecida como “supermaconha”.

A droga foi encontrada em uma aeronave que pertence à Igreja do Evangelho Quadrangular. Ainda não se sabe quem foi o mandante, nem quem financiou o crime.

O flagrante foi no dia 27 de maio, quando o avião foi interceptado por policiais federais. Uma pessoa já tinha sido presa e ainda continua detida, segundo a Polícia Federal. Já a aeronave foi restituída à igreja em junho, após ter sido apreendida.

À época da apreensão, a igreja alegou que um prestador de serviço terceirizado acessou o avião sem permissão e que desconhece a procedência das drogas. A defesa do funcionário chegou a dizer que o cliente achava que a carga se tratava de vacinas.

A PF informou que os dois presos agora devem ser ouvidos a fim de esclarecer o caso. O inquérito corre sob sigilo e permanece em andamento na busca de mandantes e financiadores do crime.

A segunda prisão ocorreu na manhã de segunda-feira (21), no Fórum Criminal de Belém, no bairro da Cidade Velha, onde o suspeito iria emitir certidão negativa de antecedentes criminais. Mas ele tinha um mandado de prisão em aberto.

O homem foi preso pela Polícia Militar do fórum e encaminhado ao sistema penitenciário.

Segundo a Polícia Federal, responsável pelas investigações, o mandado foi pedido para prisão de trinta dias, podendo ser convertida em prisão preventiva.

Segundo Paulo Bengtson, membro do conselho nacional e estadual da Igreja Quadrangular, e também secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia (SEDEME), o avião era usado há três anos pela igreja para transporte dos pastores pelo estado do Pará e também de pessoas doentes, quando necessário.

“É a primeira vez que algo semelhante a esse caso acontece. Aguardamos a conclusão dessa investigação, na certeza da punição de todos os envolvidos”, disse Paulo, na época do flagrante.

Fonte: G1 e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 22/08/2023/17:12:33

