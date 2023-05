Apreensão de drogas em avião da Igreja Quadrangular em Belém: veja perguntas e respostas

PF intercepta carregamento de 290kg de skunk. — Foto: Divulgação/PF

PF apreendeu 290 kg de skunk, um tipo de maconha concentrada. Igreja se posicionou e confirmou ser proprietária da aeronave, mas alega desconhecer origem dos entorpecentes.

A Polícia Federal (PF) prendeu um homem em flagrante no último fim de semana, por tráfico interestadual de drogas. O suspeito foi preso em um aeroporto de Belém, quando tentava transportar, em um avião, 290 kg de skunk, um tipo de maconha concentrada.

O avião pertence a Igreja Quadrangular confirmou ser a proprietária da aeronave, que é liderada pelo tio da senadora Damares Alves.

Confira perguntas e respostas sobre o crime:

Quando a apreensão ocorreu e onde?

De quem é o avião?

Quem é o preso?

De quem é a droga e como ela foi parar no avião?

E o piloto?

Quem descobriu a presença da droga no avião?

Quem são os responsáveis pela igreja?

Qual versão da igreja, de Damares e da polícia?

1. Quando a apreensão ocorreu e onde?

A apreensão ocorreu no último sábado (27), no hangar de voos particulares do aeroporto internacional de Belém, no bairro Val-de-Cans.

2. De quem é o avião?

Após o flagrante, a Igreja do Evangelho Quadrangular se pronunciou e afirmou que é a proprietária da aeronave encontrada com as drogas. A igreja tem como uma de suas lideranças o pastor Josué Bengtson, que é ex-deputado federal. Ele é tio da senadora Damares Alves, que também se manifestou sobre o caso.

3. Como a prisão ocorreu e quem é o preso?

A Polícia Federal disse ao blog da Andreia Sadi que investigava as movimentações com o avião após uma suspeita e que flagrou a aeronave tentando deixar o hangar do aeroporto no fim de semana com a droga.

O homem que havia carregado o avião tentou fugir ao ver os agentes, mas foi detido e preso por tráfico de drogas. A PF não divulgou sua identidade, mas a igreja, dona da aeronave, o homem seria um prestador de serviço terceirizado, que fazia limpeza.

4. De quem é a droga e como ela foi parar no avião?



De acordo com a PF, a droga ocupava todo o espaço que sobrava na aeronave, além dos assentos para um passageiro e o piloto. O forte odor indicava que o avião já estava carregado havia horas, aguardando a decolagem.

O g1 questionou a PF sobre de onde a droga teria vindo e com quem era negociada, mas a polícia informou que não daria detalhes da investigação.

À reportagem, a igreja informou que o homem teria acessado o avião sem a autorização da igreja e pedido ao piloto para fazer um transporte de peças de trato, mas na verdade carregou com a droga.

5. O piloto foi preso?

O piloto do avião chegou a ser detido, mas foi solto porque, conforme a PF, não foi comprovada participação dele no crime.

6. Quem descobriu a presença da droga no avião?

A PF esclareceu que o Núcleo de de Polícia Aeroportuária foi responsável pelo início da investigação, após saberem de um carregamento de entorpecente com plano de voo para Petrolina, em Pernambuco.

No entanto, o denunciante não foi confirmado pela corporação, porque, segundo a polícia, os detalhes — apurados pelo inquérito aberto — não podem ser comentados enquanto o caso estiver sob investigação.

7. Quem são os responsáveis pela Igreja?

Neste ano, a igreja evangélica completa 50 anos de fundação no Pará. A primeira Igreja Quadrangular foi aberta em 1973 no bairro do Reduto, em Belém. Conforme o site da instituição evangélica, a sede paraense foi fundada por Josué Bengtson, pastor, ex-deputado federal e atual presidente do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB).

O atual conselho nacional e estadual da Igreja Quadrangular no Pará tem como membro o filho de Josué, Paulo Bengtson, que, além de pastor, é secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia (SEDEME).

No entanto, a igreja não disponibiliza em suas redes e sites quem é o responsável legal da instituição.

8. Qual versão da igreja, de Damares e da polícia?

Paulo Bengtson, um dos representantes da igreja, confirmou que a aeronave pertence a igreja, mas disse que o avião é usado há três anos para transporte dos pastores pelo estado do Pará e também de pessoas doentes, quando necessário. Além disso, disse que o monomotor é usado para fretamento em casos emergenciais.

Ele havia dito que a igreja é quem tinha acionado a PF para denunciar o caso. No entanto, nesta terça-feira a PF emitiu uma nota dizendo que o caso era investigado pelo núcleo de inteligência da polícia.

Fonte: Juliana Bessa, g1 Pará — Belém/ Publicado Por:Jornal Folha do Progresso em 30/05/2023/15:39:15

