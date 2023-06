Preso com drogas em avião da Igreja Quadrangular achava que carga era vacina, alega defesa

‘Não tinha noção do que se tratava a carga, só a informação de que seria carga de vacina’, diz advogado. Igreja Quadrangular diz ser dona da aeronave e alega desconhecer origem da droga.

A defesa do homem preso ao ser flagrado com quase 300 quilos de skunk em um avião da Igreja Quadrangular no aeroporto internacional de Belém alega que seu cliente achava que a carga era de vacina. Procurado pelo g1 nesta sexta-feira (2), o advogado Jonathan Costa diz que o suspeito trabalha com cotação de voos e que teria sido informado um dia antes sobre o suposto conteúdo.

“Ele não tinha conhecimento do que estava nas caixas. Não tinha noção do que se tratava a carga, só a informação de que seria carga de vacina, só o que ele estava sabendo”, afirma o advogado. A prisão e apreensão da droga ocorreu no último sábado (27) no hangar de voos particulares do aeroporto de Belém em uma ação da Polícia Federal. O suspeito tentou fugir, mas foi detido e preso. “A Polícia chegou e levou todos”, disse o advogado. O piloto foi liberado depois “pois não foi verificada participação dele no crime”, segundo a PF. Um inquérito investiga o caso e está sob sigilo, pois “existem detalhes que a PF não comenta”, informou a PF ao g1, sem confirmar a versão do advogado, quem é o preso, nem quem é o dono do avião. Patrick Santos foi preso em flagrante por suspeita de tráfico interestadual de drogas e está no sistema prisional. O advogado diz que conversou com ele brevemente na audiência de custódia e que vai encontrá-lo novamente na próxima semana para saber mais detalhes. A Igreja do Evangelho Quadrangular assumiu ser a dona do avião há 3 anos e alega que um prestador de serviço terceirizado acessou a aeronave sem permissão. A Polícia Federal não confirma a versão, mas também não detalhou quem é dono da aeronave. “Ele iria juntamente com o piloto, pois faz curso de pilotagem e precisa de horas”, detalha o advogado. Ainda segundo Costa, o cliente recebeu uma ligação para fazer cotação de voo entre Belém e Pernambuco para dois passageiros. “Esse voo ficou R$ 42 mil e ele receberia R$ 1 mil pelos serviços, que seria preparação, abastecimento, limpeza, abastecimento, deixar o avião pronto para o piloto chegar e fazer a viagem”, conta. “Ocorre que um dia antes da viagem do sábado, ele recebeu uma ligação da mesma pessoa que fez a solicitação da cotação a qual informou que não seriam mais dois passageiros que iriam, mas sim uma suposta carga de vacina”, afirma. O avião da igreja era usado principalmente para transporte dos pastores pelo estado do Pará e também de pessoas doentes, quando necessário, segundo Paulo Bengtson, que é filho de Josué Bengtson, pastor que fundou a igreja. Paulo também é membro do conselho nacional e estadual da Igreja Quadrangular, além de secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia do Pará (Sedeme). Ele ainda confirmou ao g1 que a aeronave era fretada para terceiros. “Em casos emergenciais, sim . Muito comum em aviação de pequeno porte fazermos permutas de voos”, disse, sem detalhar sobre o frete do último fim de semana.

Fonte: G1 e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 03/06/2023/08:18:41

