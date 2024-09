Piloto Sobrevive a Pouso Forçado em Cuiabá e Acalma Amigos em Vídeo

(Foto:Reprodução) – Na noite desta quinta-feira, 26 de setembro, o piloto Evandro Bevilacqua, de 33 anos, foi resgatado com vida após realizar um pouso forçado em uma área de mata no bairro Pedra 90, em Cuiabá.

Apesar de sentir dores, ele tranquilizou amigos e familiares através de uma chamada de vídeo feita de dentro da viatura de resgate, confirmando que estava bem.

Veja Video:

Segundo informações iniciais, Evandro foi forçado a realizar o pouso de emergência após a aeronave sofrer uma pane no motor.

A queda ocorreu em uma região isolada, e Evandro ficou preso nas ferragens. Os outros ocupantes da aeronave conseguiram sair e buscaram ajuda na estrada próxima.

“Você é um herói, cara”, disse um dos amigos durante a conversa por vídeo. “Deus te capacitou demais”, completou emocionado.

Veja Video:

O Corpo de Bombeiros informou que todos os ocupantes estavam conscientes e sem ferimentos graves.

Além do piloto, estavam a bordo dois adolescentes e um adulto, identificados como Gianni Brunetta, Marcos Antonio e Isabela Cosentino.

Eles foram encaminhados à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Pascoal Ramos para avaliação médica.

O incidente poderia ter sido fatal, mas graças à habilidade do piloto e à rápida ação de resgate, todos saíram ilesos

