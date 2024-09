Rainha da Camisa Verde e Branco conta quantos ovos come

Ela ainda contou que pega mais pesado nos treinos sempre que o carnaval está chegando. (Foto | Reprodução).

Thalita Zampirolli está a todo o vapor com a preparação de seu corpo para o Carnaval 2025.

Todo mundo sabe que o ovo se destaca pela quantidade de proteínas: a composição de um ovo de tamanho médio contém 6,5g do nutriente.

Por isso, o consumo regular do alimento contribui com a síntese de hormônios, enzimas, formação de músculos e saciedade. Sendo assim, incluir o ingrediente na dieta pode ajudar a perder peso.

A rainha de bateria da Camisa Verde e Branco, Thalita Zampirolli, 35, está a todo o vapor com a preparação de seu corpo para o carnaval 2025. Ela conta que radicalizou em sua dieta para alcançar seu objetivo. Para isso, a modelo está fazendo a dieta do ovo. “Como 25 ovos por dia para bater a meta de proteína da dieta. E o restante da minha alimentação é bem equilibrada”.

De acordo com a influenciadora, ela quer chegar a 10% de gordura corporal. “Quero chegar com 10 % de gordura”.

Além disso, a modelo e atriz treina diariamente. “Estou fazendo treinos em jejum. E treino todos os dias na semana, intercalando em musculação e aeróbico”.

Ela ainda contou que pega mais pesado nos treinos sempre que o carnaval está chegando. “Treino o ano todo, mas quando chega perto do carnaval pego um pouco mais pesado nos treinos para aguentar o batidão dos ensaios e a avenida”.

Thalita Campos Zampirolli conhecida simplesmente como Thalita Zampirolli, é uma empresária, modelo e atriz. Em junho deste ano, a escola de samba Camisa Verde e Branco coroou pela primeira vez, uma mulher trans como rainha da escola. Thalita Zampirolli fará sua estreia em São Paulo.

