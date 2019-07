Pipas causam 46 interrupções de energia elétrica por dia no Pará, diz Celpa

A capital paraense já soma mais de 240 casos de falta de energia por causa dos papagaios.

O número registrado em junho/2019 coloca a população em alerta para os prejuízos que a brincadeira pode causar. (Foto:Fernando Araújo)

Somente no mês passado, a Celpa contabilizou 1.391 casos de interrupções no fornecimento de energia elétrica em todo o Estado causados por pipas que ficam presas na fiação. O número equivale a uma média de 46,3 ocorrências por dia. Esse registro representa grandes prejuízos para sociedade, deixando várias localidades sem energia ao mesmo tempo, atingindo milhares de residências, escolas e até hospitais.

Ainda de acordo com a Celpa, quem apresenta os piores indicadores é a capital paraense, que já somou mais de 240 casos de falta de energia por conta dos papagaios. Outra cidade que aparece com números preocupantes é o município de Ananindeua, Região Metropolitana de Belém (RMB), onde já foram apuradas 103 situações de falta de luz em junho. Castanhal, Capanema e Bragança, no nordeste do Estado, também apresentam dados que merecem atenção, pois foram registrados cerca de 145 casos nos três municípios apenas neste período.

No sudeste do Pará, em cidades como Marabá, Parauapebas e Tucuruí, chegam a 80 ocorrências ao todo. Agora no mês de julho, a pratica tende a se intensificar, por isso a população precisa ficar em alerta sobre os perigos envolvendo a brincadeira e ainda contribuir para que os indicadores de falta de energia relacionado a pipas não voltem a crescer.

Alerta

Para evitar qualquer tipo de acidente, a Celpa orienta que as pessoas empinem os papagaios em campos abertos, com boa visibilidade e longe de fiação elétrica. A concessionária destaca ainda que as linhas cerol (mistura de cola com vidro moído, em alguns casos até com pó de ferro), ao entrar em contato com a fiação elétrica, também pode provocar curto-circuito. O risco de acidentes com cortes, sobretudo, nas pessoas que circulam em motocicletas ou bicicletas é muito grande. Por isso o ideal é empinar as pipas sem linha com cerol.

Orientações de segurança

– Em hipótese alguma usar barras de ferro, pedaços de madeira e materiais condutores para retirar a as pipas da fiação.

– Empinas pipas somente e locais abertos de boa visibilidade, longe da fiação elétrica, como parques, praias, praças ou campos de futebol

– Não utilizar linhas com fios de cobre ou cerol, pois pode causar acidentes graves e até mesmo rompimento de cabos.

– Atenção a motocicletas e bicicletas, pois a linha, mesmo sem cerol, é perigosa para os condutores

– Caso a linha quebre, não correr atrás da pipa sem observar se o caminho é seguro.

– Não soltar pipas em dias de chuva ou relâmpagos.

