Hospital Materno-Infantil oferece 1º curso de Banho de Ofurô em bebês

(Foto:Reprodução)- O curso sobre técnica de Banho de Ofurô realizado pelo Hospital Materno-Infantil de Barcarena Dra. Anna Turan (HMIB), gerenciado pela Pró-Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar, foi ministrado para as mães com o intuito de repassar as etapas do método e ressaltar os benefícios da prática. A ação, realizada na última sexta-feira (05), contou com a participação das mães, familiares e equipe multiprofissional da unidade. O curso acontecerá uma vez por mês, mas a equipe da unidade manterá o treinamento nas enfermarias durante a semana para auxiliar as mães.

Durante a programação houve uma demonstração da técnica com a pequena Laura, filha da Bárbara Cardoso. A bebê, que nasceu há poucos dias no HMIB, teve seu primeiro banho de balde com as manobras chamadas “quieto”, “dança da respiração” e”ninar do coração”.

“Eu já tinha pesquisado vídeos sobre a técnica, queria muito aprender e fazer, mas por medo e por não saber, tinha receio. Estou muito alegre que o Materno-Infantil me possibilitou essa oportunidade de aprendizado. Todas as minhas dúvidas e medos foram retirados nesse curso. Minha filha nunca ficou calma tão rápido. Estou ansiosa para aplicar mais vezes as manobras na minha filha” relata a mãe.

A fisioterapeuta do HMIB, Mariana Azevedo, explicou todo o processo das manobras do Banho do Ofurô às mães, aplicando o passo a passo a fim de ensinar as diferenças entre elas, além de esclarecer dúvidas sobre posicionamento do bebê.

“A técnica é realizada com um balde com água aquecida em uma temperatura morna, agradável ao bebê. Dessa forma, imergimos o bebê lentamente no balde e fazemos as manobras. Estamos frisando três técnicas neste curso: quieto, dança da respiração e ninar do coração. As manobras são adequadas de acordo com a respiração da criança”, explica.

A supervisora de fisioterapia da unidade, Grace Gonçalves, destaca a satisfação da equipe em implantar o projeto que ensina a técnica do Banho de Ofurô como mobilização às mães e familiares, como uma forma de auxiliá-las durante a prática do primeiro banho de balde.



“Hoje, no curso, o nosso foco é dar uma base de aprendizado para mães e familiares. Muitas mães sabem da existência da técnica e precisam de uma orientação para ter segurança e aplicar nos seus filhos. As mães, além de receber capacitação por meio do curso, terão também auxílio de um profissional para aplicar o primeiro banho na prática, dessa forma ela tem segurança quanto a técnica e nós temos a certeza que o nosso trabalho é significativo”, reitera a supervisora.

Sobre o Materno Infantil de Barcarena

Inaugurado no dia 21 de setembro de 2018, o Hospital Materno-Infantil de Barcarena Dra. Anna Turan está localizado na cidade de Barcarena, no Pará, 114 km distante da capital Belém. Mantida pelo Governo do Estado do Pará e gerenciada pela Pró-Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar. É uma unidade hospitalar pública que atende média e alta complexidades.

O público-alvo são mulheres gestantes e recém-nascidos que se enquadram nos critérios de admissão na unidade, bem como gestações de médio e alto risco referenciada e recém nascidos de até 2,5 kg ou 40 semanas pós concepção. Sua abrangência inclui 11 municípios do Baixo Tocantins: Abaetetuba, Barcarena, Igarapé-Miri, Moju, Baião, Cametá, Limoeiro do Ajuru, Mocajuba, Acará, Ponta de Pedras e Oeiras do Pará.

Sobre a Pró-Saúde

A Pró-Saúde é uma das maiores entidades de gestão de serviços de saúde e administração hospitalar do País. Fundada em 1967, como Associação Monlevade de Serviços Sociais, em João Monlevade (MG), a Pró-Saúde é uma entidade sem fins lucrativos. Tem sob sua responsabilidade 2.068 leitos e o trabalho de cerca de 16 mil profissionais, sendo 2,9 mil médicos, além de reunir um dos maiores quadros de administradores hospitalares do Brasil, contribuindo para a humanização do atendimento hospitalar, em especial do Sistema Único de Saúde (SUS).

Com excelência técnica e credibilidade nacional, é uma entidade filantrópica qualificada como Organização Social de Saúde (OSS) e oferece uma gama de serviços em benefício da vida. A atuação na área de administração hospitalar tornou a entidade amplamente reconhecida no setor, permitindo que a Pró-Saúde ofereça a mesma qualidade em assessoria e consultoria, planejamento estratégico, capacitação profissional, diagnósticos hospitalares e de saúde pública, gestão de serviços de ensino e muitos outros. A entidade faz a gestão de quatro Centros de Educação Infantil, em São Paulo, cidade em que também fica localizada a sua Sede Administrativa.

Fonte:



Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...