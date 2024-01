Piso de feira agropecuária desaba durante entrevista de Tarcísio de Freitas; ASSISTA!

Durante a entrevista coletiva do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), que participava da abertura de uma feira agropecuária em Cândido Mota (SP), o piso da estrutura montada para o evento cedeu. O momento da queda foi registrado pela TV Tem, afiliada da TV Globo.

O governador estava no palanque de madeira destinado à imprensa quando o piso cedeu, levando várias pessoas próximas a ele a caírem em um buraco formado. Apesar do susto, ninguém ficou ferido, e Tarcísio de Freitas prosseguiu com a entrevista coletiva em outra localidade.

A feira, considerada a principal do agronegócio no Vale do Paranapanema, teve início nesta terça-feira (23) em Cândido Mota, com a expectativa de receber mais de 15 mil visitantes e movimentar aproximadamente R$ 95 milhões, segundo os organizadores. Com 220 expositores, incluindo empresas do setor e órgãos de pesquisa como a Embrapa e a APTA, o evento deste ano será dividido em quatro espaços. O incidente ocorreu na “Recepção Coopermota”, onde autoridades políticas municipais, estaduais e federais, incluindo o governador do estado de São Paulo, foram recebidas.

Piso de feira agropecuária desaba durante entrevista de Tarcísio de Freitas.

Fonte: Gazeta Brasil e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 23/01/2024/12:33:08

