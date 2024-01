Caminhoneiro tem pernas dilaceradas em acidente na BR-230, a 8 km de Miritituba

Acidente envolvendo um carreta e um caminhão baú ocorreu na madrugada desta terça-feira (23). O condutor do caminhão baú, Lucivaldo de Oliveira, ficou preso nas ferragens.

Na madrugada de terça-feira (23), um grave acidente envolvendo uma carreta e um caminhão baú foi registrado na BR-230, localizado a 8 km de distância do Distrito de Miritituba, em Itaituba, sudoeste do Pará. O choque resultou em danos significativos, especialmente para o caminhão baú, cujo motorista, Lucivaldo Mascarenhas de Oliveira, ficou gravemente ferido, preso nas ferragens.

O impacto entre os veículos ocorreu quando o caminhão baú atingiu a traseira da carreta que transportava grãos, causando a destruição completa da cabine do caminhão.

O Corpo de Bombeiros foi acionado realizar o socorro da vítima, que teve as duas pernas dilaceradas. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também estiveve presente no local.

Após receber os primeiros socorros no local do acidente, Lucivaldo foi transportado ao Hospital Regional do Tapajós (HRT) cuidados médicos especializados.

Fonte: Plantão 24horas News e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 23/01/2024/11:59:36

