ICMBio apreende cerca de 3 toneladas de pescado protegido pelo defeso em Belterra, no PA

Durante fiscalização do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade – ICMBio, unidade de Santarém, foram apreendidos no município de Belterra, no oeste do Pará, cerca de 3 toneladas de pescado protegido pela portaria do defeso. Os peixes, 90% da espécie mapará, estavam no porão de uma embarcação pesqueira, conhecida na região como “geleira”.

De acordo com a analista ambiental do ICMBio, Jackeline Nóbrega, a embarcação com a carga irregular foi flagrada pelos fiscais na tarde de quinta-feira (3), na comunidade Pedreira. A ação do ICMBio em Belterra faz parte da operação de fiscalização deflagrada pelo Instituto ainda no fim do mês de novembro, para coibir a pesca de espécies que estão no período de reprodução e são protegidas pelas portarias do defeso na bacia amazônica.

A carga e a embarcação apreendidas foram trazidas para Santarém para a pesagem de todo o pescado. Ao final, será feita a destinação para instituições. A doação do pescado apreendido conta com o auxílio do programa Mesa Brasil do Sesc, uma rede nacional de banco de alimentos que combate a fome e o desperdício. A estimativa é de que 33 instituições sem fins lucrativos serão beneficiadas com a doação em Santarém.

A analista ambiental do ICMBio revelou que para abastecer a geleira de pescado, ao menos 30 embarcações de pequeno porte conhecidas como bajaras faziam a pesca predatória em Belterra. Segundo o ICMBio, a geleira é oriunda do município de Monte Alegre, oeste do Pará.



