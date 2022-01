Pistoleiro mata homem com 26 tiros; namorada da vítima está desaparecida

No veículo onde a vítima foi morta, a polícia encontrou 26 cartuchos de munição 9 milímetros. A namorada do homem desceu do carro e desapareceu após o crime. (Foto:Reprodução / Redes Sociais)

Rody Ariel Giménez Alvarenga, de 30 anos, estava ao lado da namorada, Cinthia Ríos, de 29 anos, quando foi executado a tiros no sábado (8). Ele recebeu ao menos 26 disparos de arma de fogo dentro do carro onde estava com a companheira, na cidade paraguaia de Pedro Juan Caballero, divisa com Ponta Porã (MS). As informações são do site Campo Grande News.

A vítima foi morta na frente de uma choperia, quando o carro onde estava foi alvejado. De acordo com testemunhas, dois homens estavam na região, um deles em uma motocicleta, quando a vítima chegou. O homem que estava a pé ficou ao lado do carro e disparou diversas vezes contra o homem. Em seguida, subiu na garupa da motocicleta do comparsa e fugiu.

No veículo, a polícia encontrou 26 cartuchos de munição 9 milímetros. A namorada da vítima desceu do carro e desapareceu após o crime. Os policiais estão à procura da mulher, a principal testemunha do crime.

