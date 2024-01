Comissário de bordo é acusado de colocar câmera em banheiro de voo para filmar menores

“Se as alegações forem verdadeiras, isso significa que houve um pedófilo em série voando durante meses na American Airlines e isso é incrivelmente perturbador”, declarou o advogado da família da vítima, de 14 anos. O comissário, dos Estados Unidos, também é acusado de ter gravações de outras quatro passageiras com idades entre 7 e 14 anos.

As autoridades prenderam um comissário de bordo da American Airlines acusado de colar seu celular no banheiro para gravar uma adolescente em um voo com destino a Boston, em setembro de 2023. Estes Carter Thompson III, 37, de Charlotte, na Carolina do Norte, Estados Unidos, também é acusado de ter gravações de outras quatro passageiras menores de idade — uma com apenas 7 anos de idade — usando banheiros a bordo da aeronave em que havia trabalhado anteriormente, de acordo com o Gabinete do Procurador dos EUA.

Thompson foi acusado de uma acusação de tentativa de exploração sexual de crianças e de uma acusação de posse de pornografia infantil. Uma busca na conta iCloud de Thompson supostamente revelou quatro casos adicionais entre janeiro e agosto de 2023 em que Thompson gravou um menor usando o banheiro de uma aeronave, disseram as autoridades. As vítimas supostamente retratadas nas gravações tinham na época 7, 9, 11 e 14 anos.

Além disso, mais de 50 imagens de um menor desacompanhado de 9 anos foram supostamente encontradas com Thompson. As imagens incluíam fotos tiradas enquanto a vítima estava sentada em seu assento antes do voo e closes de seu rosto enquanto dormia. Alega-se ainda que centenas de imagens de pornografia infantil gerada por IA também foram encontradas armazenadas na conta iCloud de Thompson.

“A conduta profundamente perturbadora alegada aqui é algo com que nenhum pai ou filho deveria se preocupar quando viaja. Thompson supostamente usou sua posição para atacar e gravar crianças inocentes, incluindo menores desacompanhados, enquanto estava em um estado vulnerável a bordo dos voos em que trabalhava”, disse o procurador interino dos EUA, Josh Levy, em um comunicado. “Todos – especialmente as crianças – devem sentir-se seguros como passageiros de companhias aéreas, e os pais devem sentir-se confortáveis ao viajar com os seus filhos. Proteger as crianças é uma prioridade fundamental para este escritório e investigaremos agressivamente e responsabilizaremos as pessoas que vitimam crianças”, completou.

No tribunal, mãe ataca pedófilo que matou sua filha de 5 anos

Thompson foi preso na quinta-feira (18), em Lynchburg, Virgínia, e permanecerá sob custódia, disse Levy. Ele comparecerá ao tribunal federal de Boston posteriormente. “Este caso deve deixar bem claro que o FBI leva a sério os crimes a bordo de aeronaves e a exploração sexual de crianças. Se você foi vítima de um crime a bordo de uma aeronave ou testemunhou um crime, pedimos que denuncie o fato à sua tripulação de voo e ao FBI”, alertou Jodi Cohen, agente especial responsável pelo Federal Bureau of Investigation, Divisão de Boston, em um comunicado.

Sobre o caso

A família da adolescente entrou com uma ação judicial contra a American Airlines no tribunal distrital dos EUA na Carolina do Norte. De acordo com os documentos, em 2 de setembro de 2023, enquanto trabalhava como comissário de bordo a bordo de um voo da American Airlines de Charlotte, Carolina do Norte para Boston, Thompson “gravou em vídeo ou tentou gravar em vídeo sub-repticiamente uma jovem de 14 anos, passageira enquanto ela usava o banheiro da aeronave”.

“Especificamente, aproximadamente no meio do voo, a vítima menor levantou-se para usar o banheiro da cabine principal mais próximo de onde estava sentada. Quando a vítima menor chegou ao banheiro este estava ocupado. Depois que a vítima menor esperou um pouco, Thompson supostamente a abordou, disse-lhe que o banheiro da primeira classe estava desocupado e a acompanhou até a primeira classe”, de acordo com os documentos de acusação.

Antes de a vítima menor entrar no banheiro, Thompson supostamente disse a ela que precisava lavar as mãos e que o assento do vaso sanitário estava quebrado e entrou brevemente no banheiro. Alega-se que, após Thompson sair do banheiro, a menor vítima entrou e observou adesivos vermelhos na parte inferior da tampa do vaso sanitário, que estava na posição aberta, que diziam “EQUIPAMENTO DE CATERING INOPERATIVO” e “RETIRAR DO SERVIÇO”, e “SEAT BROKEN”, escrito à mão em tinta preta em um dos adesivos”, de acordo com os documentos de cobrança. “Alega-se que, por baixo dos adesivos vermelhos, Thompson escondeu seu iPhone para gravar um vídeo. A vítima menor usou seu telefone para tirar uma foto dos adesivos vermelhos e do iPhone escondido que encontrou no banheiro antes de sair, momento em que Thompson supostamente entrou imediatamente.

De acordo com os autos, quando a menor voltou ao seu lugar, informou os pais do que viu e mostrou-lhes a fotografia. Os pais da vítima relataram o assunto a outros comissários de bordo a bordo, que notificaram o capitão, que por sua vez notificou as autoridades locais. “Ela é uma das pessoas mais duronas que conheço”, disse o pai da vítima. “Ter a precaução de ter tirado a foto como ela fez, não acho que muitos adolescentes possam fazer isso”, continuou. Alega-se que o pai da vítima confrontou Thompson que, pouco depois, se trancou no banheiro com seu iPhone por três a cinco minutos antes da descida do voo.

“Após a chegada do voo ao Aeroporto Logan de Boston, as autoridades observaram que o iPhone de Thompson pode ter sido restaurado às configurações de fábrica. Alega-se que uma busca posterior na mala de Thompson continha 11 adesivos de “EQUIPAMENTO DE RESTAURAÇÃO INOPERATIVO”, como os observados pela vítima menor na parte de trás do assento do vaso sanitário”, de acordo com os documentos de acusação.

Paul Llewellyn, advogado que representa a família da vítima de 14 anos, está consternado com as acusações. “Estou chocado que haja pelo menos cinco supostas vítimas desta pessoa”, disse ele. “Se as alegações forem verdadeiras, isso significa que houve um pedófilo em série voando durante meses na American Airlines e isso é incrivelmente perturbador”, afirmou. Llewellyn entrou com uma ação em nome da família processando a American Airlines e a Thompson. Ele disse ao Boston 25 News que o processo civil ainda está em seus estágios iniciais na Carolina do Norte. Todas as vítimas menores envolvidas neste assunto foram identificadas e as suas famílias ouvidas pelas autoridades.

A acusação de tentativa de exploração sexual de crianças prevê uma pena de pelo menos 15 anos e até 30 anos de prisão. A acusação de posse de pornografia infantil representando um menor pré-púbere prevê pena de pelo menos cinco anos e até 20 anos de prisão nos Estados Unidos. Ambas as acusações também prevêem pelo menos cinco anos e até uma vida inteira de liberdade supervisionada, multa de até US$ 250 mil (o equivalente a R$ 1,2 milhão) e restituição.

Fonte: Revista Crescer Globo e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 19/01/2024/18:39:49

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...