Pistoleiros emboscam e matam trabalhador rural no sul do Pará

Mais um crime foi registrado com características de pistolagem na região sul do Pará.

Na manhã da terça-feira (13), um trabalhador rural foi morto a tiros por pistoleiros em uma fazenda no município de Rio Maria, no sul do Pará. Robson Ferreira da Cunha foi morto em circunstancias misteriosas na propriedade rural na qual ele trabalhava.

O proprietário da fazenda relatou em depoimento à Polícia Civil que o trabalhador havia saído da sede da fazenda para buscar um operador de máquinas pesadas e no trajeto, em um determinado momento, foi surpreendido pelos assassinos.

Robson foi atingido com vários tiros e morreu no local. Os criminosos fugiram entrando na mata e não foram identificados. Nenhum pertence da vítima foi levado, o que indica indícios de crime de pistolagem.

O assassinato foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Rio Maria, que busca através de inquérito policial pistas no intuito de elucidar o crime.

A população de Rio Maria e região espera que os fatos sejam esclarecidos e os envolvidos sejam julgados conforme previsto na legislação.

Fonte: DOL e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 14/06/2023/17:01:21

