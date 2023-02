PIX fora do ar: clientes de bancos reclamam de instabilidade

Problemas com transações começaram por volta das 20h30. Clientes afirmam que não é possível fazer pagamentos e transferências por meio do serviço de pagamento instantâneo.

Clientes de diversos bancos estão usando as redes sociais para reclamar de instabilidade nos pagamentos por PIX. Os problemas começaram por volta das 20h30 desta sexta-feira (3), segundo publicações de usuários.

Os clientes afirmam que não é possível fazer pagamentos e transferências por meio do serviço de pagamento instantâneo.

Após questionamentos de uma cliente no Twitter, o banco Santander afirmou ter identificado instabilidade no serviço do PIX.

A plataforma Downdetector, que monitora serviços online, passou a registrar picos de problemas atribuídos a várias instituições financeiras. Também dispararam as reclamações relacionadas ao Banco Central.

A causa do problema ainda não foi divulgada. O g1 entrou em contato com o Banco Central, mas não obteve resposta até a publicação desta reportagem.

Por:Jornal Folha do Progresso em 03/02/2023/22:05:18

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...