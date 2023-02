Acidente com carro funerário mata motorista e deixa cadáver exposto na rodovia

Cadáver foi levado em outro carro funerário (Foto:Divulgação/Corpo de Bombeiros)

Veículo capotou e arremessou o motorista e o corpo que ele transportava

Um motorista de 28 anos morreu após o carro funerário que ele dirigia capotar na rodovia GO-080, em Goiás. O Corpo de Bombeiros informou que a ocorrência foi registrada na terça-feira (31), a 5 km do município de Petrolina de Goiás. O veículo transportava um corpo, que também foi arremessado.

O carro perdeu o controle, saiu da pista em que estava e capotou. O corpo do jovem e o cadáver foram arremessados do veículo. Os bombeiros afirmaram que o motorista já não tinha mais sinais vitais quando o atendimento chegou e também não chovia no momento do acidente.

O capitão Giskard Xavier, comandante dos bombeiros de Nerópolis, disse ao site Mais Goiás que o carro funerário saiu de Gurupi, no Tocantins, para buscar um corpo em Barretos, no interior de São Paulo. O acidente ocorreu quando o carro funerário voltava para a cidade tocantinense. Um homem, passageiro do veículo, disse revezar a direção do veículo com o jovem que morreu.

O passageiro estava ao lado do condutor durante o capotamento. O sobrevivente disse que não teve ferimentos e se soltou do cinto de segurança após o capotamento. Não foi informado se o motorista que morreu usava o item. O IML (Instituto Médico Legal) foi chamado para remover o corpo do motorista, enquanto o cadáver foi levado ao Tocantins em outro carro funerário.

Por:Jornal Folha do Progresso em 03/02/2023/07:34:26

