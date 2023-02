Morre o radialista Jota Gutierrez, aos 53 anos, em Novo Progresso

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

O velório será aberto ao público na Paróquia Santa Luzia, a partir das 14h00min desta sexta-feira (3), o sepultamento está previsto para as primeiras horas deste sabado,4 de fevereiro no cemitério Municipal.

Segundo parentes, o comunicador estava internado no HMNP, por conta de complicações causadas por uma insuficiência renal e teve complicações com estômago, figado e basso, não resistiu e morreu antes de ser transferido. Ele deixou duas filhas.

