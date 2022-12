PL de Bolsonaro pede cassação do mandato de Sérgio Moro no Senado

O PL do presidente Jair Bolsonaro entrou o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR) com uma ação para tentar cassar o mandato do senador eleito em outubro Sergio Moro (União Brasil-PR). O objetivo é que a ação abra espaço para uma nova eleição no Paraná e que o atual deputado federal Paulo Martins (PL-PR), candidato do partido que ficou em segundo lugar, possa ocupar uma vaga na Casa. A informação é da jornalista Bela Megale, de O Globo.

A ação acontece poucos meses depois de Moro ter apoiado publicamente Bolsonaro e até mesmo acompanhado o então candidato à reeleição em debates televisivos do segundo turno da eleição presidencial. Apesar de assinada pelo diretório no Paraná, a ação conta com o aval do presidente nacional Valdemar Costa Neto.

Moro foi eleito com 33% dos votos. Paulo Martins ficou em segundo lugar, com 29%.

Por:Jornal Folha do Progresso em 07/12/2022/18:04:13com informações do portal Redação Bem Paraná

