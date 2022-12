Violência doméstica contra esposa leva homem para cadeia em Santarém

(Foto:Reprodução JC) – Um homem identificado como Wagner Araújo de Sousa foi preso na segunda-feira (5) no bairro Área Verde, em Santarém, oeste do Pará, por violência doméstica contra sua esposa.

Ele foi preso por uma patrulha do 35º BPM (Batalhão da Polícia Militar). Que foi acionada para atender uma ocorrência na rua Araguarina, bairro Área Verde. Ao chegarem no local, os PMs constataram que o acusado Wagner Sousa já havia se retirado.

De imediato, a guarnição começou a fazer buscas juntamente com a vítima, Eloane Jéssica Vieira Rodrigues, próximo à residência do casal.

Na esquina da Dom Frederico com Marcilio Dias, a vítima visualizou o acusado na frente de um estabelecimento comercial. Wagner tentou se esconder nos fundos do estabelecimento, porém foi abordado pelos PMs e reconhecido pela vítima.

O acusado foi conduzido e apresentado ao delegado Fábio Amaral na 16º Seccional Urbana de Polícia Civil de Santarém, para os procedimentos cabíveis.

Fiança

A maioria dos crimes da Lei Maria da Penha admite a fiança, pois são infrações de menor potencial ofensivo.

Mas há quem entenda que é vedada a concessão de fiança pela autoridade policial, pois o fato de o crime envolver violência doméstica e familiar enseja a prisão preventiva nos termos do artigo 313, III do CPP (Código de Processo Penal). (Com informações do JC).

Jornal Folha do Progresso em 0712/2022/17:33:03

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...