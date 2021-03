PL que garantia acesso gratuito à internet em escolas públicas é vetado por Bolsonaro

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Por:Redação Integrada com informações do Metrópoles

A Câmara aprovou a matéria em dezembro e o Senado enviou à sanção presidencial em fevereiro. A ideia do projeto era que as operadoras de telefonia móvel passassem a fornecer aos alunos de instituições oficiais de educação básica acessso gratuito à internet com utilização dos dados para a realização e o acompanhamento de atividades escolares remotas.

You May Also Like