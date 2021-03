Polícia Federal chega a suspeito de vazar dados de 223 milhões de brasileiros

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Por:Redação Integrada com informações do G1

De acordo com a PF, o hacker preso, conhecido como Vandathegod, é responsável pelo megavazamento.A operação da PF, batizada de Deepwater (águas profundas), cumpre cinco mandados de busca e apreensão nos municípios de Petrolina (PE) e Uberlândia (MG). Os investigadores acreditam que autoridades públicas estejam entre os alvos dos criminosos.A operação foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), a pedido da PF. A investigação é realizada pela Diretoria de Inteligência Policial da Polícia Federal.

