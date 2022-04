Planalto decreta sigilo em encontros de Bolsonaro com pastores lobistas do MEC

(Foto:Reprodução) – O Palácio do Planalto decretou sigilo sobre os encontros entre o presidente Jair Bolsonaro e os pastores lobistas do Ministério da Educação (MEC).

A publicação solicitou, por meio da Lei de Acesso à Informação, a relação das entradas e saídas dos pastores Gilmar Santos e Arilton Moura, supostamente envolvidos no esquema, durante visitas no Palácio do Planalto, incluindo reuniões com o chefe do Executivo. (A informação é do jornal O Globo.)

Instado, o Gabinete de Segurança Institucional (GSI), do ministro Augusto Heleno, informou que a solicitação “não poderá ser atendida”, porque a divulgação das informações poderia colocar em risco a vida do presidente da República e familiares.

Em áudios divulgados pela imprensa, o até então ministro da Educação, Milton Ribeiro, afirmou priorizar pastores aliados na liberação de recursos do Fundo Nacional da Educação (FNDE). Na gravação, Ribeiro ainda cita que o favorecimento é um pedido expresso de Bolsonaro. “Minha prioridade é atender primeiro os municípios que mais precisam e, segundo, atender a todos os que são amigos do pastor Gilmar.”

Os pastores Gilmar e Arilton se reuniram com o presidente ao menos três vezes, no Palácio do Planalto, e uma, no Ministério da Educação, com a presença de Milton Ribeiro, e constam da agenda oficial do presidente. Porém, o GSI se recusou a informar as visitas dos religiosos registradas, que possam ter ficado fora da agenda, nas portarias do Planalto.

