Encontrados vivos tripulantes de embarcação que saiu de Santarém com destino a Chaves, no Pará

Barco desapareceu com 6 tripulantes que saíram de Santarém para Chaves — Foto: Redes Sociais

As 6 pessoas que estavam desaparecidas foram encontradas nesta quarta (13) em uma região entre os estados do Amapá e Pará.

Parece cena de filme, mas não é. Um bilhete encontrado em uma garrafa levou a polícia ao paradeiro dos 6 tripulantes da embarcação Bom Jesus, que há mais de 10 dias não faziam contato com os familiares e chegaram a ser dados como desaparecidos. Ao menos essa foi a informação repassada ao superintendente regional da Polícia Civil do Baixo Amazonas, delegado Jamil Casseb. Uma equipe da Polícia Civil de Santarém já seguiu para o Amapá. (As informações são do G1 Santarém e região — PA).

Os tripulantes foram encontrados pela Polícia Fluvial do Amapá em uma ilha, após o início das buscas a partir de Santana (AP) em direção a Chaves, no Pará. Informações iniciais dão conta de que a ilha fica localizada entre o Pará e Amapá. Uma operação de resgate e salvamento foi montada para resgatar os tripulantes.

Sobre a embarcação, a informação que se tem até o momento, é de que após uma pane, ela pegou fogo.

A embarcação Bom Jesus saiu de Santarém, no oeste do Pará, no dia 24 de março, para levar uma carga ao município de Chaves, no Marajó, e o último contato dos tripulantes com familiares foi feito no dia 26 de março.

O desaparecimento dos tripulantes foi comunicado à polícia por familiares de dois dos tripulantes procuraram a 16ª Seccional de Polícia Civil de Santarém na última segunda-feira (11). Os tripulantes haviam informado às famílias que estariam de volta cerca de 10 dias após o último contato, o que não aconteceu.

Um inquérito administrativo foi instaurado pela Capitania dos Portos do Amapá para apurar as causas, circunstâncias e responsabilidades do desaparecimento.

Foram encontrados com vida:

Antônio Oliveira dos Santos – maquinista mecânico;

Leilane Carla Ferreira Guimarães – cozinheira;

Cristiano de Azevedo Figueira – marinheiro

Joelson da Silva Costa – responsável pela carga;

Valdeney Dolzanes Reis – Policial Militar.

“Negão” – maquinista

O caso

O g1 apurou que o objetivo da viagem era levar uma carga para Chaves. Dois vídeos feitos pelo policial militar que fazia a escolta da carga circularam nesta terça-feira nas redes sociais.

Em um dos vídeos, Valdeney Dolzanes Reis mostra a embarcação encalhada. O policial militar conta que os tripulantes aguardavam a maré subir para poderem dar sequência à viagem.

Ao chegar em Chaves, os tripulantes foram informados que a pessoa que receberia a carga, teria desistido de fazer a retirada e para não perder a viagem eles levariam a encomenda até Nazaré, também na região do Marajó.

Desde então os familiares não tiveram mais contato com a embarcação e os tripulantes.

*Reportagem em atualização

Jornal Folha do Progresso em 13/04/2022/17:30:43

