Renato Gaúcho será o novo treinador da Seleção, diz jornal

Após o anúncio da extensão de contrato de Carlo Ancelotti com o Real Madrid, nomes como José Mourinho, Abel Ferreira e Jorge Jesus e até Renato Gaúcho são especulados para o comando da Seleção Brasileira.

O cenário da Seleção Brasileira para o meio de 2024 encontra-se em indefinição, pois Carlo Ancelotti, inicialmente escolhido para assumir o comando, decidiu estender seu vínculo com o Real Madrid. A CBF, que tentou todas as alternativas para contratar Ancelotti, agora busca outras opções para liderar a equipe na Copa América.

Segundo o jornal “Marca”, José Mourinho, Renato Gaúcho, Abel Ferreira e Jorge Jesus surgem como os principais técnicos especulados para assumir o cargo deixado em aberto por Ancelotti.

A imprensa brasileira também menciona Abel Ferreira, multicampeão com o Palmeiras, Renato Gaúcho, em boa fase após encerrar bem a temporada de 2023 no Grêmio, e Jorge Jesus, atualmente no Al-Hilal, como possíveis substitutos.

Mesmo renovando com o Grêmio, Renato Gaúcho manifestou seu interesse em trabalhar na seleção brasileira, considerando-a o “prêmio máximo para um treinador”. Apesar de ter estado cotado anteriormente, a frustração no comando do Flamengo diminuiu os rumores sobre uma possível oferta da CBF.

“O treinador que não tem o sonho de treinar a seleção brasileira é porque não se garante. É o prêmio máximo para um treinador. Claro que eu penso nisso. Se vai chegar esse dia ou não, eu não sei. Eu trabalho e conquisto títulos para ter essa oportunidade. Minha parte eu faço. Quem não quer treinar a seleção brasileira?”, afirmou Renato Gaúcho em entrevista ao podcast “Joga Com a Dez”.

Com a busca por um novo técnico em andamento, a CBF terá que tomar uma decisão estratégica visando à preparação da equipe para a Copa América, mantendo o país atento às movimentações nos bastidores do futebol brasileiro.

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 02/01/2024/14:59:01

