Planalto e militância petista organizam atos para 8/1 em Brasília

(Foto: Reprodução) – Governo Lula organiza ato simbólico na Praça dos Três Poderes para relembrar manifestações antidemocráticas de 8 de janeiro de 2023

O Palácio do Planalto organiza ato simbólico em Brasília para a próxima quarta-feira (8/1), a fim de relembrar a destruição causada pelos atos antidemocráticos de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em 2023. A militância petista também tem preparado evento para o mesmo dia.

Segundo a Secretaria de Comunicação Social da Presidência (Secom), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) irá participar da entrega de obras de arte que foram depredadas durante o protesto golpista. A cerimônia está marcada para ocorrer no Planalto e deverá contar com a presença de diversas autoridades, desde representantes dos Três Poderes a governadores.

Entre as obras que serão entregues, está o relógio trazido ao Brasil por dom João VI, feito pelo francês Balthazar Martinot. A peça de casco de tartaruga e bronze não é mais fabricada há dezenas de anos e foi enviada para a Suíça para ser restaurada.

O presidente Lula também receberá a pintura “As mulatas”, de Di Cavalcanti, peça de destaque do Salão Nobre do Palácio do Planalto, com valor estimado em R$ 8 milhões. A obra foi danificada pelos manifestantes em 8 de janeiro de 2023.

Para finalizar o ato, o petista deverá descer a rampa do Planalto acompanhado de autoridades para um “Abraço da Democracia” na Praça dos Três Poderes, onde deverá se encontrar com o público geral.

A militância petista tem convocado a população para participar do ato em alusão às manifestações antidemocráticas de 8 de janeiro. O evento, que acontecerá na Praça dos Três Poderes, está previsto para as 10h, com o “Abraço da Democracia”.

8 de janeiro

Apoiadores do ex-presidente Bolsonaro invadiram o Palácio do Planalto, Congresso Nacional e Supremo Tribunal Federal (STF), em Brasília, em 8 de janeiro de 2023. Naquele dia, os manifestantes protestavam contra o resultado das urnas eletrônicas e pediam intervenção militar.

Segundo o relatório da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito dos Atos de 8 de janeiro, os danos ao STF causaram prejuízo de R$ 11,4 milhões aos cofres públicos. Já a destruição no Senado Federal é estimada em R$ 3,5 milhões.

O STF já condenou mais de 200 pessoas por envolvimento nos atos do 8 de janeiro. Os criminosos são acusados de associação criminosa armada, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado.

Fonte: Maria Eduarda Portela – Google News – Metrópoles e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 04/01/2025/10:00:01

