Vídeo: empresário morre envenenado por brigadeirão

Empresário Luiz Marcelo e a namorada Júlia Andrade | Reprodução

Empresário é encontrado morto no Rio; namorada suspeita de envenenar brigadeirão. Polícia investiga o caso e busca foragida.

Um empresário de 45 anos foi encontrado morto em seu apartamento no bairro do Engenho Novo, Zona Norte do Rio. A principal suspeita é a namorada dele, Júlia Andrade Cathermol Pimenta, que teria produzido um brigadeirão envenenado com 50 comprimidos moídos.

Uma imagem da câmera de segurança do prédio onde o empresário Luiz Marcelo Antônio Ormond, de 45 anos, e a namorada moravam, mostra o casal no elevador. Ela toma cerveja e ele carrega o prato onde estaria um brigadeirão envenenado. A polícia investiga se a ingestão do doce levou Luiz Marcelo à morte.

O caso é apurado desde 20 de maio, uma segunda-feira, quando os bombeiros encontraram o corpo do empresário em avançado estado de decomposição. Vizinhos acionaram a corporação por causa do mau cheiro que vinha do apartamento. Ele não era visto desde o último dia 17 de maio.

A possibilidade foi levantada após investigadores da 25ª DP (Engenho ovo) ouvirem o depoimento da cigana Suyany Breschak, presa sob a acusação de ser cúmplice de Júlia. Ela afirmou que a namorada do empresário colocou 50 comprimidos de um potente analgésico no doce. Júlia é considerada foragida pela polícia — contra ela há um mandado de prisão em aberto por homicídio.

“BONDOSO E SOZINHO”

Marcelinho, como era chamado de forma carinhosa pela família, foi descrito pelo primo Bruno Luiz Ormond como “bondoso e sozinho”, simples e que teria poucos amigos.

O primo contou ainda que a mãe de Luiz Marcelo era contra o relacionamento, e que Júlia teria aproveitado o falecimento dela para se reaproximar da vítima. O parente acredita que ela tentava definir união estável com o empresário para ter acesso ao patrimônio dele.

O CRIME

De acordo com a Polícia Civil, os agentes apuraram que Júlia esteve no local e dormiu no apartamento depois que Luiz Marcelo já estava morto.

A polícia prendeu na quarta-feira (29) a cigana Suyany Breschak, que teria agido como comparsa de Júlia para se desfazer dos pertences da vítima, como um carro. O veículo teria sido vendido por R$ 75 mil e levado para a cidade de Cabo Frio (RJ).

Júlia teria uma dívida de R$ 600 mil com a cigana. Há mandado de prisão aberto por homicídio qualificado contra ela.

VEJA VÍDEO ABAIXO!

