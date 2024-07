PM aposentado impede assalto a van na BR-155, no Pará; suspeito e passageiro ficaram feridos

PM da reserva estava entre os passageiros e reagiu ao assalto. — Foto: Reprodução/Redes Sociais

O veículo saiu de Marabá com destino a Xinguara. O suspeito foi preso.

Um homem foi preso depois de tentar assalta uma van que transportava passageiros de Marabá para Xinguara, na região sudeste do Pará. O veículo seguia pela rodovia BR-155. Um policial militar da reserva que estava a bordo reagiu e atirou contra o suspeito, que acabou preso.

Um passageiro também ficou ferido e foi socorrido para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), em Xinguara e não corre risco de morte.

A prisão do suspeito foi confirmada pela Polícia Civil, nesta sexta-feira (5).

A ação criminosa aconteceu quando o veículo já estava próximo de Xinguara. Ao anunciar o assalto, o suspeito pediu que o motorista entrasse em um ramal. Foi o momento em que o policial aposentado reagiu.

Os vestígios da troca tiros também ficaram no vidros de uma das janelas da van.

Mesmo ferido, o assaltante conseguiu fugir por uma área de mata.

A Polícia Militar foi acionada e fez buscas pelo suspeito, que foi encontrado pedindo ajuda às margens da rodovia, próximo de onde teria saído da van.

Ele foi reconhecido pelas vítimas. O caso é investigado pela Delegacia de Xinguara.

Fonte: g1 Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 06/07/2024/11:03:27

