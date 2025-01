Supercopa em Belém: saiba quando começa venda de ingressos

O troféu da Supercopa Rei do Brasil será disputado por Flamengo e Botafogo, no Mangueirão, em fevereiro. | Foto: Divulgação/CBF

Flamengo e Botafogo duelam no Mangueirão no dia 2 de fevereiro pela Supercopa do Brasil. A expectativa dos torcedores é grande.

O futebol brasileiro já começa a pulsar com a proximidade de um dos confrontos mais aguardados de 2025. Flamengo e Botafogo se enfrentarão no dia 2 de fevereiro, domingo, às 16h, no estádio Mangueirão, em Belém, na disputa da Supercopa Rei do Brasil. O duelo coloca frente a frente o campeão da Copa do Brasil, Flamengo, e o campeão do Brasileirão, Botafogo, marcando a abertura oficial do calendário de competições da CBF.

A expectativa para o início da venda de ingressos é alta. A previsão aponta para esta sexta-feira (17), embora a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) ainda não tenha feito um anúncio oficial confirmando a data. Segundo informações preliminares, os bilhetes estarão disponíveis inicialmente no site da empresa credenciada, além de pontos físicos na capital paraense, como as bilheterias do Mangueirão.

PREÇOS E OPÇÕES

Os preços dos ingressos ainda não foram divulgados, mas especula-se que os valores serão mais acessíveis do que na edição passada, com opções de meia-entrada e ingresso social mediante a doação de alimentos não perecíveis. Em 2024, os ingressos custaram entre R$ 298 e R$ 798, mas a escolha de Belém como sede pode trazer bilhetes mais baratos para garantir a presença massiva da torcida. Sócios-torcedores de Flamengo (“Nação”) e Botafogo (“Camisa 7”) terão prioridade e descontos na pré-venda.

POLÊMICA RECENTE

A preparação para o evento também enfrentou turbulências. Um link fraudulento divulgado em um perfil oficial do evento causou transtornos ao anunciar vendas de ingressos inexistentes. Os organizadores se desculparam pelo erro e asseguraram o reembolso aos prejudicados, mas o episódio levantou questionamentos sobre a organização. A CBF, organizadora do evento, precisou se pronunciar publicamente sobre a situação.

HISTÓRICO E IMPORTÂNCIA

A Supercopa do Brasil chega à sua oitava edição, com o Flamengo tentando se consolidar como o maior vencedor da competição, podendo alcançar três títulos (2020, 2021 e, possivelmente, 2025). O Botafogo busca seu primeiro troféu, o que intensifica a rivalidade e aumenta o apelo do confronto.

Belém, escolhida para sediar a final, promete uma atmosfera única no Mangueirão, conhecido pela paixão de sua torcida. Além disso, diversas caravanas de torcedores das duas equipes cariocas prometem “invadir” Belém às vésperas da partida decisiva. Para os fãs, resta aguardar a confirmação oficial das vendas e garantir lugar em um evento que promete entrar para a história do futebol brasileiro.

Fonte: DOL e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 16/01/2025/14:51:32

