PM apreende arma de fogo durante ocorrência de violência doméstica em Santarém; suspeito fugiu — Foto: Reprodução

O caso ocorreu na manhã deste domingo (18).

A guarnição da Polícia Militar apreendeu uma espingarda calibre 20 com um cartucho carregado durante atendimento de ocorrência de violência doméstica na manhã deste domingo (18) em Santarém, no oeste do Pará.

De acordo com a PM, ao chegarem ao local, os policiais encontraram a vítima, identificada como Nara Nabel Silva Santos, e o suspeito, Rosivaldo da Silva das Neves, trancados em um quarto.

Ainda conforme relatos da polícia, após conversa com Rosivaldo, ele abriu a porta do quarto, permitindo que ele e sua companheira saíssem. Nara relatou que estavam apenas discutindo, apesar de apresentar hematomas no braço, os quais alegou não serem resultados de agressões. No entanto, durante a saída da guarnição, familiares da vítima alertaram sobre a posse de uma arma de fogo pelo acusado.

Diante da informação fornecida pelos familiares, os policiais questionaram Nara sobre a arma, ao que ela afirmou não possuir. Após autorização da vítima, os agentes realizaram uma busca na residência. Durante a busca, a guarnição encontrou dentro do guarda-roupa uma espingarda calibre 20, carregada com um cartucho. No entanto, antes disso, o suspeito fugiu do local pulando o muro da residência.

A arma de fogo foi apreendida e encaminhada à delegacia para os procedimentos cabíveis.

Fonte: g1 Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 18/02/2024/15:29:28

