(Foto:Ascom/PM) – Foram apreendidos ecstasy, cocaína e crack.

PM apreende centenas de pacotes de drogas e prende cinco pessoas no sudeste do PA

Cinco pessoas foram presas com 199 pacotes de ecstasy, 296g de crack e uma arma de fogo nesta quinta-feira (3) por agentes da 30ª Companhia Independente de Polícia Militar (30ª CIPM) em Santana do Araguaia, município do sudeste do Pará.

Os policiais faziam rondas quando receberam uma denúncia sobre um ponto de tráfico de entorpecentes no Setor Carajás. A guarnição foi até a residência indicada e lá encontrou cinco adultos e duas crianças. Durante revista a casa, os militares acharam os pacotes de ecstasy, uma barra com 282g de crack e uma porção de 14g da mesma substância, 14 papelotes de cocaína, uma arma, oito munições, R$ 290 em espécie, sete aparelhos celulares, três balanças de precisão e várias semijoias.

O grupo e os itens apreendidos foram apresentados à Delegacia de Polícia Civil para realização das providências cabíveis. Já as crianças foram acolhidas pelo Conselho Tutelar pois estavam em situação de risco.

Por:Jornal Folha do Progresso em 05/03/2022/07:37:57

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...