Áudios atribuídos ao deputado estadual Arthur do Val, o Mamãe Falei, viralizaram na noite desta sexta-feira (4) nas redes sociais. Frases pejorativas a respeito das refugiadas ucranianas, como “são fáceis porque elas são pobres”, estão entre as falas enviadas para um grupo de amigos do parlamentar

Na Ucrânia, ‘Mamãe, Falei’ diz que refugiadas são ‘fáceis, porque são pobres’ e revolta a web

Em áudio, o deputador Arthur do Val (Podemos) chega a comparar as mulheres ucranianas com as brasileiras. A deputada estadual de São Paulo, Isa Penna (PSOL), vai entrar com representação contra parlamentar

Assista

Por:Jornal Folha do Progresso em 05/03/2022/07:37:57

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...